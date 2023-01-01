Михаил Гущин. Книга 1. Ростовская академия. Сергей Баранников
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Михаил Гущин. Книга 1. Ростовская академия. Сергей Баранников

Михаил Гущин. Книга 1. Ростовская академия. Сергей Баранников (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фэнтези526 мин16+

Сюжет

«Ростовская академия» – роман Сергея Баранникова, первая книга цикла «Михаил Гущин», жанр боевое фэнтези, альтернативная история. Очередное мое задание окончилось гибелью. Впрочем, не привыкать. А вот что действительно обидно – мне не дали как следует отдохнуть перед новой миссией. На этот раз я должен спасти от уничтожения род, у которого есть одна любопытная особенность. В моем арсенале дар и опыт многих воплощений, а в противниках – могущественные роды и даже охрана Великого князя, но у меня нет права на ошибку, ведь наконец-то появился шанс узнать хоть что-то о своем родном мире, а может и вернуться домой.

Михаил Гущин слушать на видеосервисе Wink.

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Жанры
Фэнтези

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