Микеланджело Буонарроти. «Он мог все!». Наталия Басовская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Предлагаем вашему вниманию новую аудиокнигу Наталии Ивановны Басовской. На этот раз ее героем стал итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт, мыслитель, один из величайших мастеров эпохи Ренессанса – Микеланджело Буонарроти.



Микеланджело Бу�онарроти слушать на видеосервисе Wink.