Микеланджело Буонарроти. «Он мог все!». Наталия Басовская
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Микеланджело Буонарроти. «Он мог все!». Наталия Басовская

Микеланджело Буонарроти. «Он мог все!». Наталия Басовская (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
История, Русская литература121 мин12+
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Сюжет

Предлагаем вашему вниманию новую аудиокнигу Наталии Ивановны Басовской. На этот раз ее героем стал итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт, мыслитель, один из величайших мастеров эпохи Ренессанса – Микеланджело Буонарроти.

Микеланджело Буонарроти слушать на видеосервисе Wink.

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