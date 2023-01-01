WinkАудиокнигиМикеланджело Буонарроти. «Он мог все!». Наталия Басовская
Микеланджело Буонарроти. «Он мог все!». Наталия Басовская (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
История, Русская литература121 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Предлагаем вашему вниманию новую аудиокнигу Наталии Ивановны Басовской. На этот раз ее героем стал итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт, мыслитель, один из величайших мастеров эпохи Ренессанса – Микеланджело Буонарроти.
Микеланджело Бу�онарроти слушать на видеосервисе Wink.