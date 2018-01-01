Мигрант, или Brevi finietur. Марина и Сергей Дяченко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Мигрант, или Brevi Finietur» – третью в популярной серии «Метаморфозы» известных писателей-фантастов и сценаристов Марины и Сергея Дяченко. Книга озвучена популярным режиссером, артистом и актером дубляжа Сергеем Горбуновым. Андрей Строганов вдруг оказывается на другой планете – он мигрировал с Земли. Два последних года его жизни изъяты в уплату за визу, поэтому Андрей не помнит, почему решил уехать. Что случилось на Земле и есть ли дорога назад? Тем временем на уютный мир Раа, где оказался Андрей, наползает тень… Роман «Мигрант, или Brevi Finietur» Марины и Сергея Дяченко продолжает цикл «Метаморфозы», начатый романами «Vita nostra» и «Цифровой, или Brevis est», являясь при этом самостоятельным произведением. ©



Мигрант, или Brevi finietur слушать на видеосервисе Wink.