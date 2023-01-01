WinkАудиокнигиМифы классической древности. Заложники любви. Генрих Штоль
Мифы классической древности. Заложники любви. Генрих Штоль (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература504 мин12+
Сюжет
Неумолимый рок сплетает судьбы Ясона, Медеи и Гипсипилии, Эдипа и Иокасты, Амура и Психеи. Страсти, кипящие на Олимпе, воздвигают вокруг них преграды, магические и психологические капканы. Но выбор между жизнью и смертью, свободой и рабством – смысл и цель тех, кто становится заложником любви.
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