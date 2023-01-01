Мифы и легенды. Начало. Книга 1. Последний из рода Бельских. Сергей Витальевич Карелин (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Сможет ли наследник уничтоженного рода отомстить и вернуть свою семью на страницы истории? Веромир – наследник уничтоженного аристократического рода Бельских. Его матери чудом удалось спасти маленького сына, после чего она, сменив фамилию, многие годы жила как простолюдинка. Но все имеет свойство заканчиваться, закончилась и спокойная жизнь, когда мать, сгорая от болезни, рассказала Веромиру правду о том, кто виноват в гибели их семьи. Теперь у новообретенного Бельского вполне простой план – накопить денег, продолжить обучение в Дворянской академии и в память о родителях вернуть свой род на страницы истории. О мести он даже не задумывался всерьез, ведь его противник слишком силен и занимает высокое положение при дворе. Однако возможность отмщения появилась сама собой, и кто бы мог предположить, что ее даст новая виртуальная игра с полным погружением «Мифы и легенды».



Мифы и легенды слушать на видеосервисе Wink.