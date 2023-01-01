Мифы Древней Греции. Николай Кун (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Авторское название этой книги, которую Николай Альбертович предназначал «главным образом, для учениц и учеников старших классов средних учебных заведений, а также для всех тех, кто интересуется мифологией греков и римлян» звучало иначе: «Что рассказывали древние греки и римляне о своих бога�х и героях». Книга была завершена в мае 1914 г. и издана при жизни автора два раза – в 1922 и 1937 годах. С тех пор книга выходила миллионными тиражами и по сегодняшний день по праву считается лучшей из всех существующих.



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