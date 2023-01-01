МИФОуказания. Роберт Асприн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

“Старые герои никогда не умирают, они появляются в сиквелах” Шопинг – далеко ведущая история. Особенно когда ты не ограничен собственным измерением. Большой, зеленый и чешуйчатый теперь не только Ааз. “Честный” (хоть и своего рода) “футбол” (и чуть менее честные ставки). Игра как субститут войны. И маркетинг вместо политики. Всем болельщикам занять свои места!



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