МИФОуказания. Роберт Асприн
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МИФОуказания. Роберт Асприн

МИФОуказания. Роберт Асприн (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Фантастика417 мин12+
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Сюжет

“Старые герои никогда не умирают, они появляются в сиквелах” Шопинг – далеко ведущая история. Особенно когда ты не ограничен собственным измерением. Большой, зеленый и чешуйчатый теперь не только Ааз. “Честный” (хоть и своего рода) “футбол” (и чуть менее честные ставки). Игра как субститут войны. И маркетинг вместо политики. Всем болельщикам занять свои места!

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