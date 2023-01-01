МИФОтолкования, или Неверные концепции. Роберт Асприн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

– Превосходно! – воскликнул Ааз, радостно потирая руки. – Придворный маг! Какая халявная работенка! – Если мне дозволено перебить, – перебил я, – то в твоем плане есть один небольшой недостаток. – Хм-м? Какой именно? – Я не хочу быть придворным магом! – Ты и магом тоже не хотел быть, – без обиняков напомнил он мне. – Ты хотел быть вором. Ну, вот тут тебе хороший компромисс. В качестве придворного мага ты будешь государственным служащим… а государственные служащие воруют так, как тебе и не снилось. Вот только кто же мог подумать, что «тепленькое местечко» обернется противостоянием с самой могущественной армией в мире под предводительством непобедимого полководца… «Замечательное продолжение – замечательной книги! Авантюризм, приключения – и конечно же юмор! Стиль Асприна обожаем многими и во многих странах…Прочитав МИФотолкования, понимаешь, что верной и шумной компанией возможно одолеть все неприятности! А если человек смеется над этими рассказами – это говорит не о его „примитивизме“, а лишь о том, что ребенок в его теле еще жив, радуется, сопереживает и не дает состариться!!! Добрые и великолепные МИФы! Их нужно принимать против депрессии и хандры в БОЛЬШИХ количествах!» (©Hymera) 2-я книга серии МИФ Роберта Асприна – еще более детализованный мир, еще больше эпичности и, конечно, еще больше отличного юмора!



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