Миф об идеальном мужчине. Татьяна Устинова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Талантливый хирург, удачливый бизнесмен и безупречный семьянин Сергей Мерцалов найден убитым во дворе собственного дома. Каким образом смерть Сергея может быть связана с бывшей детдомовкой Клавой Ковалевой и так ли безупречен образ любящего отца, мужа и примерного сына? Разгадает ли майор Андрей Ларионов эту загадку? В этом произведении есть все: роковая страсть и ненависть, подлость и отвага, дружба и предательство, тайны прошлого и трагедии настоящего.



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