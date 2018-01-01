Миф об идеальном мужчине (спектакль). Татьяна Устинова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга, безусловно, один из самых удачных детективов Татьяны Устиновой. Образ милой «серой мышки», бывшей детдомовки Клавы Ковалевой, чья жизнь с первой и до последней строчки романа висит на волоске, не оставит равнодушным никого. Что общего может быть у этой одинокой женщины и успешного бизнесмена и талантливого врача Сергея Мерцалова – найденного убитым во дворе своего дома? Разгадает ли майор Андрей Ларионов эту загадку? В этом произведении есть все: роковая страсть и ненависть, подлость и отвага, дружба и предательство, тайны прошлого и трагедии настоящего. Исполняют: Клава Ковалева – Анна Каменкова, заслуженная артистка России Андрей Ларионов – Игорь Ильин Таня, его сестра – Зинаида Андреева, заслуженная артистка России Игорь Полевой, сослуживец Андрея – Кирилл Марцевич Ирина – Светлана Аманова, заслуженная артистка России От автора – Ярослав Барышев, народный артист России, лауреат Государственной премии РФ. Продюсеры издания: Владимир Воробьeв, Александр Андреев Продюсер проекта:Игорь Андреев Инсценировка: Сергей Голубев Режиссер-постановщик: Анатолий Юников, заслуженный деятель искусств России Музыка: Алексей Чехерев Звукорежиссер: Алексей Чехерев Музыкальный редактор – Павел Райгородский © Т. Устинова ©



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