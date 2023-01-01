Миф о норме. Травмы, болезни и исцеление в токсичной культуре. Габор Мате. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Несмотря на высокий уровень развития медицины, число хронических заболеваний в западных странах растет, а общий уровень самочувствия населения падает. Почти 70% американцев принимают по крайней мере один рецептурный препарат. В Европе более 30% взрослого населения страдает от гипертонии, а в Канаде — каждый пятый. Число подростковых психических заболеваний растет повсеместно. Так что же на самом деле считать «нормой» в отношении здоровья?
Клинический психолог Габор Мате показывает, как стресс, современный образ жизни и давление общественных установок наносят ущерб нашему психическому и физическому здоровью. Мате разоблачает миф о «норме» и предлагает руководство, которое поможет исцелиться от болезней и сохранить здоровье даже в нашем — далеко не здоровом — обществе.
Миф о норме слушать на видеосервисе Wink.