МежМировая Няня, или Любовь зла, полюбишь и короля. Валерия Чернованова,Марина Эльденберт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«МежМировая Няня, или Любовь зла, полюбишь и короля» – фантастический роман Валерии Черновановой и Марины Эльденберт, жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези, попаданцы. Бывает, уволишься сгоряча и – вуаля! Ты безработная няня, застрявшая в теле бывшей актрисы, в мире, которым правят богачи вроде Алмазного короля. Фернан Демаре по праву считается самым могущественным человеком Ньерры, обладающим не только золотым запасом магии, но и самым скверным характером на свете. Что же касается меня… Я не хочу иметь с этим мужчиной ничего общего! Но, кажется, у судьбы на этот счет свое мнение, и она постоянно сталкивает нас вместе. Вот только я буду не я, если позволю этой капризной даме диктовать мне условия… И уж точно больше никогда не окажусь у ног Алмазного короля!



МежМировая Няня, или Любовь зла, полюбишь и короля слушать на видеосервисе Wink.