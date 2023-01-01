Между «старым» и «новым» Голливудом: костюмы в американских фильмах 1950-х годов.. Татьяна Бакина (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Золотая эра голливудского кино продолжилась и в 40-е годы – но в этом десятилетии изменилось многое. Былому раздолью в дизайне костюмов настает конец – в военные годы американским правительством были введены нормативы на расход тканей и других материалов. Большинство натуральных тканей, и в особенности столь любимый голливудскими художниками по костюмам шелк, теперь шли на военные нужды. Наконец, на студиях стала ощущаться серьезная нехватка кадров в костюмных цехах.



Между «старым» и «новым» Голливудом: костюмы в американских фильмах 1950-х годов слушать на видеосервисе Wink.