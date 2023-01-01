Между нами вечность. Светлана Казакова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Между нами вечность – фантастический роман Светланы Казаковой, жанр любовное фэнтези, попаданцы. Приехала в старинный дом, а оказалось – шагнула в другой мир. Теперь я – Глория Лэйн, помощница самого могущественного и невыносимого магистра магии Сеймура Теннантхилла. Говорят, на мужчинах их рода лежит семейное проклятие, но желающих выдать дочерей или племянниц за мага это не смущает, и меня в теле Глории он принимает за очередную кандидатку в жeны. Теперь мне предстоит разобраться с завалами работы, оставшимися от помощниц-однодневок, и найти способ вернуться домой. Вот только почему меня так тянет к Сеймуру?..



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