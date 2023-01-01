Метро 2035: Затерянный клан. Сергей Недоруб (книга, 2020) слушать онлайн

В небесах властвует крылатая смерть с мутировавшим сознанием. Дороги назад нет, а впереди – лишь загадка. Разобравшись с тайнами незнакомца, найденного на поверхности Киева, школьный учитель Ион вливается в команду сталкеров Кондора – легендарную группу «Птицы». Спустя три месяца они встречают отряд вооруженных людей, которые требуют от Иона сотрудничества по непонятным вопросам. Слово за слово – и полетели пули за пулями. В небесах властвует крылатая смерть с мутировавшим сознанием, верный товарищ гибнет, спасая всех от худшей участи, дороги назад нет, а впереди – лишь загадка замурованной Красной линии метро. И проводником к ней становится девушка Альбина, которая знает про Иона больше, чем он сам.



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