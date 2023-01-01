Метро 2033: Крым. Никита Аверин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Проект Дмитрия Глуховского! Продолжение. Вот так, бывало, едешь на верном коне (зеленом, восьминогом, всеядном) в сторону Джанкоя. Слева – плещется радиоактивное Черное море, кишащее мутировавшей живностью, справа – фонящие развалины былых пансионатов и санаториев, над головой – нещадно палящее солнце, да чайки хищные. Красота, одним словом! И видишь – металлический трос, уходящий куда-то в морскую пучину. Человек нормальный проехал бы мимо. Но ты ж не нормальный, ты – Пошта из клана Листонош. Ты приключений не ищешь – они тебя сами находят. Да и то сказать, чай, не на курорте. Тут, братец, все по-взрослому. Остров Крым…



Метро 2033: Крым слушать на видеосервисе Wink.