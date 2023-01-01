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Методы принятия решений. Harvard Business Review (HBR) (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература394 мин12+
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Сюжет
Harvard Business Review – ведущий мировой деловой журнал с многолетней историей. Вниманию читателей предлагается десять лучших за всю историю журнала статей о лидерстве от специалистов ведущих бизнес-школ и руководителей-практиков. Как личность лидера и его характер влияют на стиль руководства? Каки�е существуют модели управления и в каких ситуациях они наиболее эффективны? Каковы основные задачи главы компании в условиях меняющейся экономики и в ситуации застоя? Эти и другие важные вопросы, ответы на которые должен знать каждый профессиональный руководитель, подробно рассматриваются авторами настоящего сборника.
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