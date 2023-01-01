Методика 7 радикалов. Практическая психология. Виктор Пономаренко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Настольная книга для повышения личностных коммуникативных навыков. Виктор Пономаренко – специалист в области психологии индивидуальных различий (он автор знаменитой методики «7 радикалов»), а также производственной, семейной, политической конфликтологии. Сквозь призму своих научных и практических интересов, знаний и более чем тридцатилетнего профессионального опыта, он оценивает актуальные явления современности. В сферах бизнеса, семьи, формирования массового сознания. Поэтому в этой аудиокниге есть разделы «О делах наших…», «О детях, семье и школе», «Времени посвящается». Штрихи к психологическим портретам разных людей слушателей найдет в разделе «О характерах». В сборник вошли такие книги автора, как «Практическая характерология. Методика 7 радикалов», «Практическая конфликтология: от конфронтации к сотрудничеству», «Практическая психология: изучение индивидуальных различий». Да, многие статьи в сборнике носят критический характер. Но это не потому, что Виктор Пономаренко – желчный человек, раздраженный критик действительности. Просто, психолога и конфликтолога не зовут туда, где и без него все хорошо. Отсюда и специфический опыт. Опыт исправления ошибок.



Методика 7 радикалов слушать на видеосервисе Wink.