Метод большого Я. Откуда у тебя деньги и еще 11 вопросов личного маркетинга. Роман Тарасенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

К 2030 году семьдесят процентов из нас рискуют остаться без работы— прогресс идет, и столько работников будет попросту не нужно. Что делать? Прокачивать навыки личного маркетинга. Именно они помогут профессионалу процветать в эпоху экономики внимания. Если вас не видно – вы не зарабатываете. Если вас видно, но вы непопулярны, – вы не зарабатываете. Если вас видно и вы популярны – вы все равно далеко не всегда зарабатываете. Даже если вы суперпрофессионал. А дилетант, у которого с личным маркетингом все хорошо, – зарабатывает. Обидно. Роман Тарасенко покажет все это на примере… котиков. И научит, что делать, чтобы зарабатывать, на базе своего богатого опыта консультанта и маркетолога-практика. «Я», может быть, и последняя буква алфавита, но для счастья – определенно первая.



Метод большого Я слушать на видеосервисе Wink.