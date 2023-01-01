Метод большого пряника. Роман Тарасенко (книга, 2020) слушать онлайн

Личная эффективность – тема сверхактуальная, но почему-то, несмотря на тысячи книг, семинаров и тренингов на эту тему, многим из нас до сих пор далеко не всегда удается добиваться своих целей. Все время что-то мешает – то сил не хватает, то времени, то непонятно, как до этой цели добираться. Что с этим делать, тоже неясно. Вы попробовали многое, но воз и ныне там. Почему так происходит? Дело в том, что наши внутренние ресурсы ограничены, а на сложные и долговременные действия люди просто неспособны от природы. С точки зрения нейробиологии самый правильный, простой, легкий и приятный способ достигать больших целей – двигаться маленькими шагами, умело управляя своими ресурсами. Какова наша главная движущая сила, где брать время и энергию на достижения и какие знания для этого нужны, вы узнаете из этой книги.



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