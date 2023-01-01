Метка северного ветра. Екатерина Радион
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Метка северного ветра. Екатерина Радион

Метка северного ветра. Екатерина Радион (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика531 мин16+

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О книге

«Метка северного ветра» – фантастический роман Екатерины Радион, жанр приключенческое фэнтези, любовное фэнтези. Попасть на отбор по ошибке и выбраться сухой из воды? Амала решила, что все неприятности уже позади, как на руке расцвела еще одна метка. Неизвестный маг хочет, чтобы она срочно вышла замуж… Иначе превратит ее в ледяную статую. Ее вновь обязывают выйти замуж, опять угрожают смертью. Но где найти жениха, если единственный мужчина – это наглый темный маг, который видит в тебе лишь средство достижения цели?

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Жанр
Фантастика
Время
531 мин / 08:51

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