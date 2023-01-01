Мета-игра. Пробуждение. Данияр Сугралинов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Данияр Сугралинов – молодой писатель, стремительно набирающий популярность. Автор стал известен благодаря книге «Кирпичи», которая помогла многим встать на путь саморазвития и научиться строить свою судьбу собственными руками. Так же поступают герои Сугралинова в книгах фантастических, в том числе в самом известном его проекте – «Level Up». «Мета-игра» – новый литературный сериал автора, ориентированный, как сейчас модно, одновременно и на взрослый, и на подростковый сегмент фантастики. Главный герой Матвей, девятнадцати лет от роду, волей судеб оказывается в больнице. И там с ним происходит нечто неслыханное. Таинственный врач вживляет ему специальный чип, с помощью которого герой начинает видеть изнанку нашей реальности. Оказывается, весь мир – глобальная мета-игра, и теперь Матвей воочию наблюдает неведомых существ, а также встречает других мета-игроков. Жизнь героя бесповоротно меняется. К чему его приведут эти открытия? Слушайте аудиокнигу!



Мета-игра слушать на видеосервисе Wink.