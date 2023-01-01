Место для битвы. Александр Мазин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Последний год княжения великого князя Игоря. Сергей Духарев – командир летучего отряда варягов-разведчиков в Диком Поле. Хозары, печенеги, ромеи – все хотят сделать эти ковыльные степи своими. Одни – чтобы разбойничать, другие – чтобы торговать, третьи… Третьим, ромеям, все равно, кто будет владеть Степью. Лишь бы этот «кто-то» не угрожал Византии. Поэтому ромеи платят золотом, чтобы стравить русов и печенегов, венгров и хозар. Это выгодно кесарям, ведь это золото все равно вернется в Византию… если не потеряется по дороге. Воин не выбирает: сражаться ему или нет. Он будет биться, потому что война – это его жизнь, его предназначение. Но место для битвы настоящий воин выбирает сам.



Место для битвы слушать на видеосервисе Wink.