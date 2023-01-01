Месть Валькирий. Дмитрий Емец (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Валькирия не может полюбить. Валькирия обязана принять вызов, кем бы он ни был брошен. Никто из встречавших валькирию прежде никогда не узнает ее. Иначе тайна защитит себя сама, и всякий услышавший ее умрет. Валькирию-ослушницу ждет суд Двенадцати». Таков непреложный закон. Убив в поединке полуночную ведьму, Ирка бросает вызов мраку. Уничтожить валькирию-одиночку должен именно Мефодий Буслаев. Копье валькирии и изменивший свету меч Древнира встретятся в бою, из которого выйдет живым только один. Ирка понимает, что Мефодий никогда не узнает ее в новом обличье. И, как бы хорошо он ни владел мечом, он уязвим. Ведь для победы ей достаточно просто назвать свое имя, и тогда свершится старое проклятие.



Месть Валькирий слушать на видеосервисе Wink.