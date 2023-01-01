Месть охотника на ведьм. Джон Беллэрс,Брэд Стрикланд
Wink
Аудиокниги
Месть охотника на ведьм. Джон Беллэрс,Брэд Стрикланд

Месть охотника на ведьм. Джон Беллэрс,Брэд Стрикланд (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези226 мин12+
Аудиокнига в подписке «Аудиокниги Литрес»

Сюжет

Кто-то огромный и страшный жутко расхохотался в темноте. Льюис бросился бежать через лабиринт, чувствуя, как тонкие ветки обвили руки и ноги. Льюис закричал и стал вырываться. Веточки ломались и трескались. Наконец зажегся фонарик, и мальчик увидел ярко-красную кровь, выступившую на сломанных прутьях… Отправившись на каникулы в Европу, Льюис Барнавельт и его дядя Джонатан знакомятся в Англии с дальним родственником – кузеном Пелхемом. Милый старичок живет в жутком на вид доме с гордым названием Барнавельт-мэнор. И Льюис еще не знает, сколько страшных тайн хранят эти древние стены… Триста лет назад один из охотников на ведьм обвинил предков Льюиса в чародействе и хотел сжечь несчастных на костре. Неужели любопытство мальчика привело к тому, что дух охотника вернулся? Сможет ли кто-нибудь победить его или всем Барнавельтам грозит гибель?

Месть охотника на ведьм слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Фэнтези

Рейтинг