Месть охотника на ведьм. Джон Беллэрс,Брэд Стрикланд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кто-то огромный и страшный жутко расхохотался в темноте. Льюис бросился бежать через лабиринт, чувствуя, как тонкие ветки обвили руки и ноги. Льюис закричал и стал вырываться. Веточки ломались и трескались. Наконец зажегся фонарик, и мальчик увидел ярко-красную кровь, выступившую на сломанных прутьях… Отправившись на каникулы в Европу, Льюис Барнавельт и его дядя Джонатан знакомятся в Англии с дальним родственником – кузеном Пелхемом. Милый старичок живет в жутком на вид доме с гордым названием Барнавельт-мэнор. И Льюис еще не знает, сколько страшных тайн хранят эти древние стены… Триста лет назад один из охотников на ведьм обвинил предков Льюиса в чародействе и хотел сжечь несчастных на костре. Неужели любопытство мальчика привело к тому, что дух охотника вернулся? Сможет ли кто-нибудь победить его или всем Барнавельтам грозит гибель?



Месть охотника на ведьм слушать на видеосервисе Wink.