Месть Майвы. Генри Райдер Хаггард (книга, 1889) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого английского романиста Генри Райдера Хаггарда – «Месть Майвы» – третью в культовой серии «Аллан Кватермэн». Его творчество широко известно у нас по книгам «Копи царя Соломона» и «Дочь Монтесумы», однако два этих произведения – лишь малая часть богатого творческого наследия автора. «Я играл в опасную игру. Понятно, я не собирался стрелять. Какое право имел я убивать человека за то, что он не хотел подвергать свою жизнь опасности ради моей прихоти? Но я чувствовал, что нужно сделать так, чтобы они слепо повиновались мне. Поэтому я стоял злой-презлой и целил ему прямо в спину, против сердца. Он сделал еще несколько шагов – и вдруг обернулся. – Не стреляй, баас, я пойду с тобой! – крикнул он, протягивая ко мне руки с умоляющим видом. – И отлично сделаешь, – заметил я совершенно спокойно. – Иначе тебе пришлось бы убедиться, что «судьба ходит» не только во владениях Вамбе.» «Месть Майвы», Генри Райдер Хаггард ©



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