Месть Ледовой Гончей. Юрий Погуляй (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

В Пустыне, среди торосов и вздыбленных льдин, под всепрощающим снегом хранится множество тайн. И кому, как не ледовому корсару, знать о них? Главные герои – юноша-эмпат и его друг, бывший воришка из блуждающих городов,– волею судьбы оказались на борту пиратского судна и теперь обречены на приключения. Их ждут падшие шаманы и демоны льдов, следы погибших цивилизаций и покой удаленных форпостов, шпионы таинственного братства и опустившиеся на самое дно легендарные герои. Но когда рядом друг – все не так уж и плохо.



Месть Ледовой Гончей слушать на видеосервисе Wink.