Месть крысы из нержавеющей стали. Гарри Гаррисон (книга, 2020) слушать онлайн

Крутой. Элегантный. Невредимый… Супергерой, который ничего не принимает всерьeз, включая и себя самого, – леди и джентельмены, – неуловимый Джим Ди Гриз, и его супруга – обворожительная (и смертоносная) Анжелина! Темпераментная семейка ждет пополнения, а вот очередной злодей, внушающий страх галактике, вознамерившийся ее поработить и методично свои планы осуществляющий – ждать не намерен вовсе. Джим Ди Гриз – великолепный мошенник и космический плут, завоевавший сердца любителей фантастики по всему миру. Невероятные ситуации и еще более немыслимые финты этого героя, кто неизменно выходит из каждой ситуации победителем, при этом сохраняя железное спокойствие и вселенское обаяние, не оставят никого равнодушным. Ведь именно благодаря своей нечеловеческой увертливости и поистине «дьявольскому везению» Ди Гриз и получает прозвище – Джим Крыса из нержавеющей стали.



Месть крысы из нержавеющей стали слушать на видеосервисе Wink.