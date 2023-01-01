Месть крысы из нержавеющей стали. Гарри Гаррисон
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Месть крысы из нержавеющей стали. Гарри Гаррисон

Месть крысы из нержавеющей стали. Гарри Гаррисон (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика371 мин16+

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О книге

Крутой. Элегантный. Невредимый… Супергерой, который ничего не принимает всерьeз, включая и себя самого, – леди и джентельмены, – неуловимый Джим Ди Гриз, и его супруга – обворожительная (и смертоносная) Анжелина! Темпераментная семейка ждет пополнения, а вот очередной злодей, внушающий страх галактике, вознамерившийся ее поработить и методично свои планы осуществляющий – ждать не намерен вовсе. Джим Ди Гриз – великолепный мошенник и космический плут, завоевавший сердца любителей фантастики по всему миру. Невероятные ситуации и еще более немыслимые финты этого героя, кто неизменно выходит из каждой ситуации победителем, при этом сохраняя железное спокойствие и вселенское обаяние, не оставят никого равнодушным. Ведь именно благодаря своей нечеловеческой увертливости и поистине «дьявольскому везению» Ди Гриз и получает прозвище – Джим Крыса из нержавеющей стали.

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Жанр
Фантастика
Время
371 мин / 06:11

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