Месть кровавого жнеца. Елена Обухова,Наталья Тимошенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет восьмую аудиокнигу популярной серии Лены Обуховой и Натальи Тимошенко «Нормальное аномальное» – «Месть кровавого жнеца». Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. В Богородском районе Нижегородской области много лет существует легенда о Кровавом Жнеце. Когда-то он был осужден за колдовство, а потом якобы вернулся с того света, чтобы отомстить своим палачам, да с тех пор так и бродит по округе, пугая по ночам припозднившихся прохожих. Когда в коттеджном поселке в том районе исчезает один из жителей, в его доме находят только следы крови и воткнутый в дверь серп. Это пробуждает воспоминания о другом преступлении, случившемся здесь же двадцать лет назад. Войтеху и его друзьям, для которых расследование мистических происшествий стало уже обычным делом, предстоит выяснить, откуда приходит Жнец, кому он мстит и за что. На этот раз они столкнутся со злом, которое не могли предположить даже в самых смелых своих теориях. ©



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