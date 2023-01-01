Месть брошенной невесты. Артелина Грудина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной писательницы Артелины Грудиной – «Месть брошенной невесты». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Ульяной Галич. Наши семьи не просто дружили, а были партнерами в бизнесе. Договор о свадьбе казался само собой разумеющимся. Только Кирилл отмахнулся и от соглашения, и от влюбленной в него меня и женился на другой. Десять лет он не возвращался на Родину и вот, когда я почти села в кресло главы компании, явился. Заслуженное повышение ускользнуло из-под носа. Ну, что ж, Богатырев, ты сам нарвался! Я отомщу тебе за все! На счету актрисы Ульяны Галич роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



Месть брошенной невесты слушать на видеосервисе Wink.