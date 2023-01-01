Мешок. Штуцер. Книга 2. Сергей Савинков (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Мешок. Штуцер. Книга 2» – фантастический роман Сергея Савинкова, жанр боевая фантастика. Мешок – место, где в одно мгновение можно лишиться головы. Работа по отлову мародёров – не самое безопасное занятие. Не удивительно, что наёмник снова оказался между молотом и наковальней. Теперь ему при�шлось вступить в противостояние с неизвестным стрелком. Вот только противник не знает, что ради достижения цели, Штуцер готов на всё. Книга написана в рамках вселенной Макса Вальтера «Мешок». Внимание! Содержит нецензурную брань.



Мешок слушать на видеосервисе Wink.