Мещанин во дворянстве. Комедии. Мольер (Жан-Батист Поклен) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Школьная библиотека" знакомит своих слушателей с одними из самых известных пьес Жана Батиста Мольера – «Мнимый больной» и «Мещанин во дворянстве». Полные искрометного юмора и тонкой иронии комедии, вот уже несколько сотен лет не сходят с театральных подмостков, пережили множество экранизаций и по праву считаются золотой классикой европейской литературы. Неистощимая фантазия, блистательное остроумие и яркость образов делают произведения Мольера злободневными, актуальными и сегодня!



Мещанин во дворянстве слушать на видеосервисе Wink.