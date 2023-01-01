WinkАудиокнигиМещанин во дворянстве. Комедии. Мольер (Жан-Батист Поклен)
Мещанин во дворянстве. Комедии. Мольер (Жан-Батист Поклен) (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Драматургия289 мин12+
Сюжет
"Школьная библиотека" знакомит своих слушателей с одними из самых известных пьес Жана Батиста Мольера – «Мнимый больной» и «Мещанин во дворянстве». Полные искрометного юмора и тонкой иронии комедии, вот уже несколько сотен лет не сходят с театральных подмостков, пережили множество экранизаций и по праву считаются золотой классикой европейской литературы. Неистощимая фантазия, блистательное остроумие и яркость образов делают произведения Мольера злободневными, актуальными и сегодня!
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