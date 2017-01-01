Мертвый ноль. Макс Фрай (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Абсолютная новинка от Макса Фрая! Новая история про сэра Макса, его друзей, врагов – для всех ценителей вселенной Ехо! Мертвый ноль – это такой специальный заколдованный ноль, к которому ничего нельзя прибавить. Ни на каких условиях. Никогда. Квинтэссенция небытия. Эта книга была написана для �того, чтобы уменьшить количество мертвых нулей во Вселенной. Ну и по ходу дела мы, как это обычно случается, несколько увлеклись, погорячились, можно сказать, перестарались. Поэтому мертвых нулей во Вселенной не осталось совсем. Но вряд ли о них кто-то заплачет. Не надо нам здесь этого вашего глупого небытия. © Макс Фрай, текст © Оформление. ООО "Издательство «АСТ», 2017 ©



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