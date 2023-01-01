Мертвый мир. Форт Крут. Кирилл Шарапов (книга, 2020) слушать онлайн

Мeртвый мир оживает. Теперь это тюрьма без решeток. Зачем кормить армию антисоциального элемента, когда его можно выслать туда, где нет людей, которым он может навредить? Воры, бандиты, маньяки и наркоманы – вот те, кому предстоит существовать в покинутом человеком аду. Ну и что, что большинство из �них умрeт? Те, кто выживут, будут приносить к порталу много ценного, чтобы протянуть ещe один день. Такова история питерского авторитета Крута. Он – новый искатель, которого вышвырнули за порог обычного мира. Он тот, кому суждено отстроить свой собственный мир. Фонограмма содержит нецензурную брань.



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