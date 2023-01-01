Мертвый мир. Форт Крут. Кирилл Шарапов
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Мертвый мир. Форт Крут. Кирилл Шарапов

Мертвый мир. Форт Крут. Кирилл Шарапов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика675 мин18+

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О книге

Мeртвый мир оживает. Теперь это тюрьма без решeток. Зачем кормить армию антисоциального элемента, когда его можно выслать туда, где нет людей, которым он может навредить? Воры, бандиты, маньяки и наркоманы – вот те, кому предстоит существовать в покинутом человеком аду. Ну и что, что большинство из них умрeт? Те, кто выживут, будут приносить к порталу много ценного, чтобы протянуть ещe один день. Такова история питерского авторитета Крута. Он – новый искатель, которого вышвырнули за порог обычного мира. Он тот, кому суждено отстроить свой собственный мир. Фонограмма содержит нецензурную брань.

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Жанр
Фантастика
Время
675 мин / 11:15

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