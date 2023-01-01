Мертвый инквизитор 5. Гибель Фанмира. Иван Магазинников (книга, 2021) слушать онлайн

Иван Магазинников – популярный писатель-фантаст, хорошо знакомый ценителям жанра ЛитРПГ. В прошлом геймдизайнер, работавший над ставшими культовыми игровыми проектами, он лучше многих понимал, как строится мир игры изнутри. К сожалению, Иван не дожил до выхода пятой, финальной аудиокниги своего самого знаменитого цикла романов, уйдя из жизни совсем молодым… Если программист занимается промышленным шпионажем, он должен быть готов к тому, что однажды его поймает служба внутренней безопасности. И тогда шпиону не поздоровится, какими благими намерениями он бы ни руководствовался. Главного героя, работавшего в компании, которая создала крупнейший виртуальный мир, не арестовали и не ликвидировали, его просто навек заточили в виртуальной реальности. А чтобы шансы выбраться оттуда свести к нулю, его персонажем сделали немого зомби, погребённого в могиле и вынужденного раз за разом умирать от удушья и воскресать заново. Мало того: у персонажа не прокачиваются вообще никакие навыки, кроме «ненужного» восприятия. Казалось бы, выхода нет… Но программист на то и программист, чтобы найти лазейку в хитросплетениях виртуального мира, ставшего для него склепом. Представляем аудиоверсию романа «Гибель Фанмира», который завершает серию «Мёртвый инквизитор». Вырвавшись из виртуального заточения, Бес помнит о других пленниках, которые, как и он ещё недавно, находятся в игре, бесконечно умирая и возрождаясь. Ему удаётся внедриться в клан, тесно связанный с администрацией игры. Это позволит Бесу попытаться освободить виртуальных узников. Готовы ли главы топовых кланов отказаться от всех благ ради сохранения человеческого лица? Ставкой в грядущем противостоянии будут судьбы миллионов игроков, для которых Фанмир – нечто гораздо большее, чем просто игра. Слушайте окончание истории.



Мертвый инквизитор 5 слушать на видеосервисе Wink.