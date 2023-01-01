Мертвый Инквизитор 3. Бездна Фанмира. Иван Магазинников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Иван Магазинников – популярный писатель-фантаст, хорошо знакомый ценителям жанра ЛитРПГ. Представляем аудиоверсию его романа «Бездна Фанмира», третьей книги серии «Мeртвый инквизитор». Если программист занимается промышленным шпионажем, он должен быть готов к тому, что однажды его поймает служба внутренней безопасности. И тогда шпиону не поздоровится, какими благими намерениями он бы ни руководствовался. Главного героя, работавшего в компании, которая создала крупнейший виртуальный мир, не арестовали и не ликвидировали, его просто навек заточили в виртуальной реальности. А чтобы шансы выбраться оттуда свести к нулю, его персонажем сделали немого зомби, погребeнного в могиле и вынужденного раз за разом умирать от удушья и воскресать заново. Мало того: у персонажа не прокачиваются вообще никакие навыки, кроме «ненужного» восприятия. Казалось бы, выхода нет… Но программист на то и программист, чтобы найти лазейку в хитросплетениях виртуального мира, ставшего для него склепом. В третьей книге события продолжают закручиваться. Герой получает серьeзную подсказку в продвижении к цели, но следующий шаг на пути к свободе очень рискованный. Путь Беса лежит в Бездну, жуткое место, ставшее хранилищем всех кошмаров Фанмира. Богов-покровителей у героя уже двое, верная кошка-зомби тоже по-прежнему с ним. Однако помогут ли они ему в том месте, куда он направляется? Слушайте и узнаете! Издательство «1С-Паблишинг» приносит свои извинения за смену исполнителя по независящим от нас обстоятельств...Слушайте книгу.



Мертвый Инквизитор 3 слушать на видеосервисе Wink.