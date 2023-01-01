Мертвые души. Тома I и II (спектакли). Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Издание включает два спектакля по гениальной поэме в прозе великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя (1809—1852) «Мертвые души». Первый том был издан в 1842 году. Чиновничий и помещичий мир николаевской России писатель показал через похождения авантюриста Павла Ивановича Чичикова. Блистательно выведенные писателем типы: Собакевич, Манилов, Ноздрев, Плюшкин, Коробочка стали именами нарицательными. Сюжет поэмы, как считается, был подарен Гоголю Александром Сергеевичем Пушкиным. Судьба второго тома поэмы – мистическая история, о которой спорят до сих пор исследователи. Произведение должно было показать нравственное перерождение Чичикова, а также рассказать, что бывают и честные, неподкупные чиновники. Скорее всего, вторая часть поэмы получилась надуманной и фальшивой, что прекрасно понял Гоголь. Утром 12 февраля 1852 г. писатель сжeг произведение. Сохранились отдельные главы и фрагменты второго тома «Мeртвых душ», которые были включены в посмертное Полное собрание сочинений, изданное летом 1855 года. По этим главам и создан предлагаемый второй спектакль.



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