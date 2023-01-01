Мертвые души. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Тонкая ирония, яркие персонажи, великолепный гоголевский текст, неподражаемая игра замечательного актера и режиссера Алексея Багдасарова и абсолютно уникальная музыка Владимира Бруса. Аудиокнига «Мертвые души» не оставит равнодушной ни одну живую душу. Вы только послушайте!



Мертвые души слушать на видеосервисе Wink.