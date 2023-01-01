WinkАудиокнигиМертвые души. Николай Гоголь
Мертвые души. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Русская литература, Классика769 мин12+
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Сюжет
Тонкая ирония, яркие персонажи, великолепный гоголевский текст, неподражаемая игра замечательного актера и режиссера Алексея Багдасарова и абсолютно уникальная музыка Владимира Бруса. Аудиокнига «Мертвые души» не оставит равнодушной ни одну живую душу. Вы только послушайте!
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