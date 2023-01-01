Мертвые души. Николай Гоголь
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Аудиокниги
Мертвые души. Николай Гоголь

Мертвые души. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Русская литература, Классика769 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Тонкая ирония, яркие персонажи, великолепный гоголевский текст, неподражаемая игра замечательного актера и режиссера Алексея Багдасарова и абсолютно уникальная музыка Владимира Бруса. Аудиокнига «Мертвые души» не оставит равнодушной ни одну живую душу. Вы только послушайте!

Мертвые души слушать на видеосервисе Wink.

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