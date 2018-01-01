Мертвые души. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Н.В.Гоголь начал работу над своим главным трудом – «Мертвые души» – в 1835 году. Ни над одним из своих произведений писатель не работал так кропотливо и тщательно, так вдумчиво и напряженно. Настоящее и будущее России стали основными темами книги, найдя свое отражение в живописных и ярких образах героев поэмы, в характеристике их внутреннего мира и духа целой эпохи. Прошло уже более ста шестидесяти лет с того дня, как гениальная поэма о чиновничьем беспределе, времени и лицах России начала XIX века и мечте автора о прекрасном будущем родного отечества увидела свет. Но так ли много изменилось в нашей жизни за это время? ©



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