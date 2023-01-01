Мертвые души, 2 тома. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Одно из величайших и до конца не разгаданных произведений мировой литературы прозвучит в исполнении Народного артиста России Вадима Яковлева. Перед слушателями оживет целая вереница бессмертных образов, являющих собой сатиру не только на дворянское общество самодержавной России, но и на человечество в целом. 1-й том полностью, 11 глав 2-й том, неоконченный, 5 глав



Мертвые души, 2 тома слушать на видеосервисе Wink.