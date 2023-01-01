Мертвяк и снайпер. Сергей Савинов,Антон Емельянов (книга, 2020) слушать онлайн

"Мертвяк и снайпер" – фантастический роман Антона Емельянова и Сергея Савина, жанр боевое фэнтези, LitRPG. Два брата, один самый обычный человек, другой обладатель странной, противоречащей всем постулатам современной науки способности «временной смерти». Как сложится их судьба, когда после событий, положивших конец привычному укладу вещей, они окажутся по разные стороны баррикад? Тот, кто привык притворяться и искать обходные пути, и тот, кто считает, что пистолет – это прекрасное решения для большинства проблем.



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