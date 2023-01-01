WinkАудиокнигиМертвое Небо. Александр Мазин
Мертвое Небо. Александр Мазин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези871 мин12+
Сюжет
Их двое: воин и мастер клинка светлорожденный Данил и молодой кормчий Рудж. Корабль, на котором они плыли, сожжен. От родины их отделяет Межземное море, а от ближайшей дружественной державы – тысяча миль пути по стране, где всякого опознанного чужеземца ждет мучительная казнь. Но выбора нет – и два друга вступают на этот путь, еще не зная, что стали частью заговора, цель которого – убийство императора их родной страны и захват власти на трех континентах.
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