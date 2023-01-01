Мэри Поппинс (на английском языке, Адаптация Голицынского Ю.). Памела Трэверс
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Мэри Поппинс (на английском языке, Адаптация Голицынского Ю.). Памела Трэверс

Мэри Поппинс (на английском языке, Адаптация Голицынского Ю.). Памела Трэверс (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Иностранные языки94 мин12+
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Сюжет

Автор-составитель Ю. Б. Голицынский подготовил для учеников средней школы пособие по чтению на основе популярной книги о Мэри Поппинс писательницы П.Л. Трэверс. Видеть необычное в привычных вещах и не бояться любых перемен – вот те главные умения, которым учила Мэри Поппинс своих воспитанников. Образ молодой загадочной дамы – ее внешний облик и решительный характер, взаимоотношения с детьми – наверняка будет интересен школьникам, а упражнения на отработку лексических и грамматических трудностей позволят им закрепить знания, полученные на уроках. Текст произведения записан на компакт-диск, прослушивание которого поможет учащимся освоить произношение и научиться воспринимать английскую речь на слух.

Мэри Поппинс (на английском языке, Адаптация Голицынского Ю слушать на видеосервисе Wink.

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