Меня зовут Ворн. Катэр Вэй (книга, 2020) слушать онлайн

«Меня зовут Ворн» – фантастический роман Катэр Вэй, вторая книга цикла «Две тысячи лет от второго сотворения мира», жанр боевая фантастика, попаданцы. На плечи подростка упала не лeгкая ноша – изменить целый мир, а он об этом даже не подозревает и просто пытается выжить во враждебной среде. Куда приведут извилистые дороги Империи юного героя? Сколько опасных приключений заготовила ему злодейка-судьба? Сможет ли он выбраться из подземного города, кишащего мутантами-людоедами? Осознав, что в одиночку ему ничего не добиться, он начинает искать союзников. И это, не обязательно люди… Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань



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