Ментовская крыша. Николай Леонов,Алексей Макеев
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Ментовская крыша. Николай Леонов,Алексей Макеев

Ментовская крыша. Николай Леонов,Алексей Макеев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы404 мин0+

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О книге

Дождливым утром на пустыре было найдено тело подполковника МУРа. Некоторые оперативники решили, что это бытовуха. И только сыщик Лев Гуров был уверен, что подполковника убрали свои – «оборотни», которые связаны с криминалом. И начал разрабатывать именно эту версию, как вдруг с повинной явился убийца. Оказалось, что убитый подполковник завел роман с его женой, и он, ревнивый муж, убил соперника. Но Гурову его рассказ показался неубедительным. Сыщик нутром чувствовал – идет какая-то грязная игра.

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Жанр
Детективы
Время
404 мин / 06:44

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