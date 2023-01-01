Ментор черного паука. Нина Малкина (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

В королевстве Квертинд добро и зло перемешались. Хорошие люди убивают сотни невинных, плохие – спасают человечество. Честные герои гибнут в безвестности, а на место короля прочат кровавого Чёрного Консула. Я хотела всё изменить, отомстить за свои лишения и наказать виновных. Я готова была сразиться с целой армией, но раз за разом проигрывала одному-единственному человеку. И я стала… Впрочем, о том, кем я стала, вам и расскажет эта история. Меня зовут Юна Горст. И я смеюсь в лицо опасности.



Ментор черного паука слушать на видеосервисе Wink.