Ментальные ловушки. Глупости, которые делают люди, чтобы испортить себе жизнь. Андре Кукла
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Ментальные ловушки. Глупости, которые делают люди, чтобы испортить себе жизнь. Андре Кукла

Ментальные ловушки. Глупости, которые делают люди, чтобы испортить себе жизнь. Андре Кукла (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология250 мин12+
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Сюжет

Всему свое время. Мы редко руководствуемся этой мудростью и потому попадаем в ловушки: преждевременно тревожимся или медлим в нерешительности, строим планы, которые вскоре опрокинет жизнь, или оттягиваем дело, которое давно пора начать. Таких ловушек психолог, профессор Андре Кукла насчитал одиннадцать. Все они мешают нам жить, заставляя впустую тратить силы и время, лишая естественной способности радоваться жизни. О том, как научиться избегать этих ловушек, автор подробно рассказывает в этой аудиокниге. Об авторе Андре Кукла – почетный профессор факультета психологии Университета Торонто, получивший степень доктора психологических наук в 1970 году. В области его научных интересов находятся: философия науки, философия сознания, теоретическая психология. он автор таких работ как «Ментальные ловушки», «Наблюдение», «Методы теоретической психологии», «Мистицизм и социальная эпистемология», «О перспективах поиска неземного интеллекта».

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