Ментальные ловушки. Глупости, которые делают люди, чтобы испортить себе жизнь. Андре Кукла (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Всему свое время. Мы редко руководствуемся этой мудростью и потому попадаем в ловушки: преждевременно тревожимся или медлим в нерешительности, строим планы, которые вскоре опрокинет жизнь, или оттягиваем дело, которое давно пора начать. Таких ловушек психолог, профессор Андре Кукла насчитал одиннадцать. Все они мешают нам жить, заставляя впустую тратить силы и время, лишая естественной способности радоваться жизни. О том, как научиться избегать этих ловушек, автор подробно рассказывает в этой аудиокниге. Об авторе Андре Кукла – почетный профессор факультета психологии Университета Торонто, получивший степень доктора психологических наук в 1970 году. В области его научных интересов находятся: философия науки, философия сознания, теоретическая психология. он автор таких работ как «Ментальные ловушки», «Наблюдение», «Методы теоретической психологии», «Мистицизм и социальная эпистемология», «О перспективах поиска неземного интеллекта».



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