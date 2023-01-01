Менталист. Аннигиляция. Андрей Еслер (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Андрей Еслер – писатель-фантаст, снискавший известность благодаря своей серии книг «Менталист». Это боевое фэнтези, созданное в популярном сейчас направлении – бояръ-аниме. Представляем в аудиоформате пятую книгу этого цикла – роман «Аннигиляция». Фёдор Фонвизин – молодой наследник одного из старейших родов. С рождения он обручён со Светланой Романовой. Но надежды отца на то, что сын однажды возглавит род, терпят крах. Герой взрослеет – и всё понятнее становится, что нет у него магического дара, который в этом мире решает всё. А значит, при испытании он, скорее всего, погибнет. Приняв неизбежное, Фёдор прожигает жизнь. Аристократы, включая отца, давно списали его со счетов: кто-то жалеет, а кто-то презирает. Но герою неожиданно для всех удаётся развить в себе магический дар, да ещё какой силы! Это путает карты многим, в том числе его собственному отцу. В пятой книге сюжет стремительно закручивается, и всё буквально переворачивается с ног на голову. Фёдор попадает в будущее, где намерен разобраться с синекожими суори, которые представляют для его рода смертельную опасность. Сможет ли он совладать с беспощадными врагами, находясь в чужом теле? Слушайте – и узнаете!



Менталист слушать на видеосервисе Wink.