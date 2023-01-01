Меньше значит больше. Минимализм как путь к осознанной и счастливой жизни. Джошуа Беккер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

" Погоня за новыми вещами приводит к захламлению не только вашего дома, но и самой жизни. Так почему бы не избавиться от лишнего? Джошуа Беккер, создатель самого влиятельного блога о минимализме, предлагает читателям забыть про ненужный хлам, перестать суетиться по пустякам, сосредоточиться на действительно важном и прийти к минимализму ‒ стилю жизни, который позволит легко достигать своих целей и делать мечты реальностью. Каждая страница его книги доказывает, что чем меньше вещей мы имеем, тем счастливее становимся. Это ‒ действенная прививка от бессмысленных покупок и трат. Минимализм поможет вам: •



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