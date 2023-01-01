Менеджер якудзы. Ямамото Цунэтомо,Юдзан Дайдодзи (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Представляем вашему вниманию аудиоверсию двух наиболее авторитетных трактатов, посвященных бусидо – «Пути воина». Бусидо – изначально трактовавшееся как «национальный, особенно военный дух Японии», в последствии стало обозначать свод правил, регламентирующих поведение воина, как в военное время, так и в повседневной жизни. Юдзан Дайдодзи и Ямамото Цунэтомо, два великих самурая, живших на рубеже семнадцатого-восемнадцатого столетий, предлагают молодым воинам свое напутствие, свой рецепт обретения себя. Написанные в период мирной жизни, когда многие самураи, потеряв привычный уклад жизни, стали предаваться развлечениям и пагубным страстям, «Будосeсинсю» и «Хагакурэ» призывали вернуть былую веру в чистоту и справедливость. А в наши дни эти труды вполне могут послужить своеобразной разгадкой, ключом к успеху японских компаний и рассказать об истоках корпоративных отношений. И так, несколько золотых правил или «Ключ к успеху японских компаний» от самураев древней Японии, которые помогут вам реализовать себя в бизнесе и стать успешными в жизни: Образование: Нужно быть хорошо образованным, и глубоко понимать причины вещей. Безграмотность сегодня непростительна. Дружба: Надежность – одно из необходимых качеств, но ни в коем случае не следует оказывать помощь без веских причин, ввязываться в дела, которые не имеют значения, или принимать на себя обязательства в том, что не касается тебя самого. Служба: Долг всех, находящихся на службе, состоит в том, чтобы отдавать ей все свои силы. ...Слушайте книгу.



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